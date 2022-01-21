İskilip'te 4 bin 250 öğrenci karne aldı

İskilip'te anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 4 bin 250 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

Karnesini alarak 15 tatile çıkan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlamış oldu. Öğrenciler 7 Şubat'ta tekrar ders başı yapacak. İskilip'te 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönem karne dağıtım töreni İskilip Erenle Cumhuriyet Ortaokulu ile İskilip Erenle İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşti.

Karne dağıtım törenine Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip MYO müdür yardımcısı Dr. Oktay Gündoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, ilçe müftüsü Vahit Demiral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldılar.

Belediye başkanı Ali Sülük ve beraberindeki protokol üyelerini İskilip Erenle Cumhuriyet Ortaokulu ile İskilip Erenle İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri çiçeklerle karşıladılar. İskilip ilçe milli eğitim müdürü Süleyman Atcıoğlu İskilip'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 4 bin 250 öğrenciye İskilip protokolü ile birlikte bugün karnelerini dağıtarak yarıyıl tatiline çıkaracaklarını, Karne notları ne olursa olsun öğrencilerin tatili hak ettiklerini, onlara yapıcı ve yaklaşımcı tavırlar içinde olunmasını bildirdi.

Protokol üyeleri sınıf sınıf dolaşarak öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karne dağıtımı sırasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Sülük, "Sizler geleceğimizin teminatı ülkemizin yarınlarının umutlarısınız. bütün öğrenciler kendini bu çerçevede düşünerek öyle çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizler kitaplarla dost olup, severek okuyunuz. sizlerin yetişmesinde fedakarca emek harcayan tüm öğretmenlerimizi kutluyor, hepinize iyi tatiller diliyorum.” dedi.

İskilip Erenle Cumhuriyet Ortaokulu ile İskilip Erenle İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden sınavlarda ve diğer alanlarda başarı gösteren öğrencilere Başkan ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Ayrıca İskilip belediye başkanı Ali Sülük öğrencilere kalem hediye etti.

İdareci ve öğretmenlerle de görüşülerek tebrik ve teşekkür edilerek salgın tedbirleri doğrultusunda iyi tatiller dilendi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.