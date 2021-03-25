İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İskilip Belediyesi tarafından Meydan mahallesinde peyzaj çalışmaları tamamlanan alana fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim töreninde bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, dikilen fidanların gelecekte birer ağaca dönüşeceğini anımsatarak, bu toprakları süsleyeceğini söyledi.

Dikim yapılan bölgede 1990'lı yıllarda toprakla buluşan fidanların bugün büyük bir ormana dönüşerek harika bir görüntü oluşturduğunu dile getiren Başkan Ali Sülük, “Bugün toprakla buluşturacağımız fidanlar da bundan 20-30 yıl sonra yine benzer şekilde büyümüş olacak. Bunları dikmek kadar korumak da önemlidir. Bundan sonra fidanlarımızı bir şekilde korursak yeniden aynı sıkıntıları yaşamamak adına bizim için önemlidir. Fidanlarımızı toprakla buluşturalım ancak bunları korumak da aynı şekilde bizim bir görevimiz olsun. Sadece burada değil hayatımız boyunca fidan dikmeyi, onları korumayı, etrafı ağaçlandırmayı kendinizi bir görev olarak addedin ve bu konuda bir tema gönüllüsü olarak çalışın. Sonuçta göreceğiz ki bu topraklar hem zenginliğimiz açısından, hem yaşanabilirlik açısından güzel topraklar olacak” dedi.