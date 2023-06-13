İskilip'te “Aile ve Dini Rehberlik” bürosu açıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde, müftülük bünyesinde “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu” hizmete açıldı.

Ulu Camii yanındaki belediyeye ait Hayme Ana Kadın Dinlenme Evi'nin İlçe Müftülüğüne tahsis edilip dönüştürülmesiyle oluşturulan büronun açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, Kur'an ve sünnet ışığında topluma aile hakkında sahih dini bilgiler sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere açılışını yapılan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun aile ile alakalı her türlü soruya cevap vermek ve sorunlara çözüm önerileri getirmek için vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Belediye Başkanı Ali Sülük de, toplumların temelinin aile olduğunu vurgulayarak, aile ne kadar sağlamsa, toplum da o kadar sağlam ve sağlıklı olur. Aileleri ayakta tutan asli unsur maneviyattır. Maneviyat, aile bireylerinin tamamına yansıtılırsa, sevgi, hoşgörü, saygı, dayanışma, yapıcı iletişim gibi olumlu hasletler aileler içinde ne kadar güçlü olursa, ailelerimizde o kadar güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.