İskilip'te “Akşemseddin” paneli

İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin, vefatının 564. yılında Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin için vefatının 564. yılında Çorum'un İskilip anma töreni düzenlendi. Şeyhyavsi Camiinde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başlayan program, İskilip Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen panel ile devam etti.

Panele konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Mehmet Doğan, Tarihçi Yazar Arkeolog Ali Kılcı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Coştu katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Yunus Emre Vural, İskilip'in önemli şahsiyetlerinin anılacağını belirterek, “Hocalarımız bu gün Akşemseddin'den, Ebussuud'dan bahsedecekler. Herkesin özellikle burada bulunan gençlerin bu bilgilerden istifade etmesi bizleri çok mutlu eder. Konferansın düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Arkeolog Tarihçi Yazar Ali Kılcı da Akşemseddin hakkında çok sayıda belge bulunduğunu belirterek, “Bu belgelerle Akşemseddin kitabını yazdık. Elimizdeki belgelerin yarısını değerlendirebildik. Evlik köyünde çeşitli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Evlik camiinin tanınması gerekiyor. Evlik köyünde bulunan çilehanenin de temizlenmesi bakımının yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Mehmet Doğan; “Biz bir şehri tanımadan önce o beldenin yetiştirdiği insanları tanırız. İskilip'i tanımadan önce il tanıdığım şahsiyet Atıf Efendidir. Önemli şahsiyetlerden biri de Ebussuud Efendidir. Akşemseddin de Ebussuud Efendi de Osmanlı imparatorluğunun 100 yılında etkili olmuş şahsiyetlerdir. Geçtiğimiz yıl Akşemseddin hazretlerinin ikamet ettiği köyü ziyaret etme imkanımız olmuştu. İstanbul'un fethinde Akşemseddin askerlerin bulunduğu yerlerde manevi katkılarda bulunmuştur. Manevi fetih olmasaydı fetih sonuca ulaşmazdı” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Coştu ise Ebussuud Efendi'nin Kur'an-ı Kerimin ilk tefsirini yaptığını ve bunu Kanuni Sultan Süleyman'a arz ettiğini belirterek, tefsirin daha sonra ders kitabı olarak okutulduğunu ifade etti.

Konferansı, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam ve davetliler izledi.