İskilip'te belediye personeline afet eğitimi

Çorum'un İskilip ilçesinde doğal afetlere karşı kriz yönetimi geliştiren İlçe Belediyesi, personeline eğitim veriyor.

Olası afet durumlarında arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla belediye de görev yapan tüm personele temel afet eğitimi veriliyor.

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürü Abdurrahman Öncü ile eğitmenler Ramazan Akkulak ve Mustafa Köylü tarafından çalışanlara teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Belediye Başkanı Ali Sülük, “İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından Temel Afet Eğitimi'ne katılan belediye personelimize doğal afetler sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini, başkalarına yardım edebilecek halde iseler profesyonel kurtarma ekiplerine ne şekilde destek olacaklarını, arama ve kurtarma ekipmanlarının kurulmasına yardım etme gibi konularda eğitim veriliyor” dedi.