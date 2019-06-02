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İskilip'te ilk kez yöresel ürünler pazarı açıldı

Çorum’un İskilip ilçesinde köz yöresel ürünler pazarı açıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde köz yöresel ürünler pazarı açıldı.


Bu yıl ilk kez açılan yöresel ürünler pazarına ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Yöresel ürünler pazarı bundan sonra her hafta cumartesi günü tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda faaliyet gösterecek.


Yöresel Ürünler - El Sanatları ve Kadın Kooperatifi Başkanı Suna Kanbur, girişimci kadınların el emeği ürünlerinin yanısıra İskilip'te doğal yollarla üretimi yapılan ürünlerin satışa sunulduğu pazarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kanbur, yerel seçimlerinde kendilerine yöresel ürün pazarı sözü veren Belediye Başkanı Ali Sülük'ün bu sözünü tuttuğunu belirterek, bundan mutlu olduklarını ifade etti.


Pazarın açılış kurdelesini Belediye Başkanı Ali Sülük ve davetliler kesti.

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