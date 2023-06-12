İskilip'te kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Çorum'un İskilip ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

İskilip Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada yaklaşık 3 kilo satışı yasak kıyılmış tütün ile çok miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile tütünlere el koyan polis, iş yeri sahibini de adli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.