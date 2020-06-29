İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskilip'te korkutan yangın

Çorum’un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Akşemseddin Caddesi üzerinde bulunan Mustafa T.'ye ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler alevlerin yan tarafta bulunan binalara sıçramasını önledi. Yangında maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.