İskilip'te misafir edilen depremzedeleri belediye ve halk yalnız bırakmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden Çorum'un İskilip ilçesine 222 depremzede nakledildi.

İskilip Belediyesi ve kamu kurumlarına ait tesisler ile hayırseverler tarafından tahsis edilen evlerde barınmaları sağlanan depremzedelerin her türlü ihtiyacı yine başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediye ve vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Misafir edilen depremzedeler belediye görevleri tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek, talepleri dinleniyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ilk gününden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“28 tır yardım bölgeye gönderildi”

Ülke olarak büyük bir felaketi yaşadığımızı hatırlatan Belediye Başkanı Ali Sülük, “Maalesef ülkemiz önemli bir afeti atlattı. İlçe olarak bu süreçte elimizden gelen gayreti gösterdik. Başta halkımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla önemli bir sınavdan geçtik. Bu süreçte ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Yardımlarını esirgemeyen halkımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Afetin ardından yapılan yardım çağrıları üzerine ülke genelinde olduğu gibi İskilip halkının da tek yürek olarak seferber olduğunu açıklayan Başkan Sülük, “6 Şubat'tan bugüne kadar deprem bölgesine İskilip'ten başta gıda, kömür, odun, soba gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 28 tır deprem bölgesine gönderildi. Bunlar AFAD ve belediyemizin organizasyonuyla gönderilenler. Bilgimiz dışında da 10 tır daha bölgeye yardımın gitmiş olduğunu düşünüyoruz. Bağış yapan herkesten Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsinler” dedi.

“222 kardeşimizi ilçemizde misafir ediyoruz”

Depremlerin ardından bölgeden 222 depremzedenin İskilip'e nakledildiğini açıklayan Sülük, “İlçemize bugüne kadar afet bölgesinden 222 kişi geldi. Kardeşlerimizle yakından ilgileniyoruz. Bu vatandaşlarımızdan bazıları belediye tesislerinde, bazıları vatandaşlarımızın tahsil ettiği evlerde, bazıları misafirhanelerde konaklamaktadır” ifadelerini kullandı.

Aşevinden depremzedelere sıcak yemek

İlçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için İskilip Belediyesi tarafından hayır çarşısı kurulurken, ayrıca aşevinden de günlük yemek veriliyor. Belediye Başkanı Ali Sülük, “Depremzede kardeşlerimize belediyemiz aşevinden günlük yemek verilmekte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da diğer ihtiyaçları karşılanmaktadır. Halkımız tarafından da yardımlarımız devam ediyor. İskilip halkı ve İskilip Belediyesi olarak kendilerine en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra depremzedeler için hayır çarşısı oluşturuldu. Aşevinin yanında oluşturulan çarşımızda giysiden oyuncağa, ayakkabıdan temizlik malzemelerine kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. Bunların yanı sıra deprem bölgesindeki talepleri de karşılamaya devam ediyoruz. Özellikle yakacak talebini halkımızla beraber karşılamaya çalışıyoruz. Bunun dışında itfaiye ile gelen yardımları toplamaya ve afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesine 12 kurtarma personeli, 3 teknik personel ve din görevlileri gönderdik” şeklinde konuştu.

İskilip Belediyesine ait daha önce lojman olarak kullanılan sosyal konutların depremzedelere tahsis edilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Başkan Sülük, şunları kaydetti:

“Depremzede misafirlerimiz ve bundan sonra gelecek misafirlerimiz için İskilip Belediyesine ait daha önce lojman olarak kullanılan sosyal konutlar var. Atıl vaziyette olan bu konutlar Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından hızlı bir şekilde boya ve tamiri yapılıp, afetzede kardeşlerimize açılacak. 8 ailemiz burada barınabilecek. İlçemizde yıllardır atıl durumda olan afet konutları var. Buranın mülkiyeti AFAD'a ait. Buraların rantabl hale getirilmesi için belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağımızı belirttik. Ufak tefek tamirat işleri var. 48 dairemiz de orada var. Toplamda 56 dairemizi misafirlerimize hazırlayabilecek durumdayız. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız.”