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İskilip'te sürücülere sıkı denetim

Çorum’un İskilip ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler üst düzeye çıkarıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler üst düzeye çıkarıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı. Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.


İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de tedbirler kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol yapan görevlileri ziyaret etti.


İlçede Korona virüsü salgının olmaması için tüm imkanların seferber edilerek her türlü tedbirin alındığını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, herkesi evde kalmaya davet etti.

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