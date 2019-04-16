İskilip'te tarih yeniden canlanacak

Çorum'un İskilip ilçesinde tarihi dokunun yeniden canlanması için çalışma başlatıldı.

İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, Belediye Başkanı Ali Sülük, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çorum İl Koordinatörü Mansur Yalvaçer, Çatalkara Kültür-Sanatevi, Yazmalı Konak ve Temanna mevkiinde ki tarihi sokaklarda inceleyerek, ilçedeki kültürel değerlerinin yeniden yaşatılmasına yönelik istişarelerde bulundular.

Önceki yıllarda restore edilerek belediye mülkiyetine kazandırılan tarihi evlerin yıllardır boş bir şekilde atıl durumda bırakılmasının kendilerini derinden rahatsız ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, “Bir şeyi korumak, restore etmek, ayağa kaldırmak yetmiyor. Aynı zamanda bu ayağa kaldırdığınız eserin içine fonksiyon yüklemek de başlı başına bir iş. Eğer bir binada nefes alınıp veriliyorsa o bina yaşıyor demektir. İçerisinde nefes yoksa bir müddet sonra o bina da yok oluyor. ÖncelikleÇatalkara Kültür-Sanat evi ve Yazmalı Konağı faaliyette tutacak projeler üzerinde duruyoruz” dedi.

İskilip'in tarihi arastalarının, evlerinin ve sokaklarının restore edildikten sonra İskilip'e yeni bir değer katacağını vurgulayan başkan Sülük, “Tarihi mekanlarımızın heba edilmesi endişesini hazırlanacakprojelerle ortadan kaldırmak istiyoruz. Titizlikle ortaya çıkaracağımız projeler hem kentimizin değerini arttıracak hem de çevreyle dost olacak. Hem kültür hem turist hem ticaret hem de konut fonksiyonlarını bir arada barındıracak projeler üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

Hazırlanması düşünülen projelerin kısa ve orta vadede masaya yatırılacağı öğrenilirken projelerin hayata geçmesiyle birlikte turizm alanında İskilip'in bölgesel rekabetçiliğini geliştirecek.