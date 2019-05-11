İskilip'te trafik haftası etkinlikleri

Çorum'un İskilip ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ana sınıfı öğrencilerine eğitim verildi.

Sakarya İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, “Kırmızı Düdük” projesi hakkında bilgi verdi.

Karasu, “Türkiye çapında hayata geçirilen kampanya ile çocukların, ailelerinin yolculuk esnasındaki trafik ihlallerine bizzat müdahale etmesi, kendilerini bu konuda sorumlu hissetmesi ve aile bireylerini trafik kurallarına sanki birer trafik polisiymiş, fahri müfettişmiş gibi uymasını sağlamak adına sorumluluk bilinci kazandırılması ile proje kapsamında aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanılarak, özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan, sürücü konumundaki anne ve babaların daha duyarlı olmaları ve “Öncelik hayatın Öncelik Yayanın” sloganı kapsamında ilçemizdeki tüm servis şoförlerimizinde bu konuda daha duyarlı olmaları amacıyla bizde öğrencilerimize kırmızı düdüklerini dağıtıyoruz” dedi.

Programa İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Jandarma Komutanı Ziya Balcıoğlu, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.