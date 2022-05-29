İskilip'te vektörel mücadeleye hız verildi

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre ve halk sağlığının korunması için parklarda ve piknik alanlarında kene ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Geçen yıla oranla daha sık ilaçlama yaptıklarını belirten İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilaçlama çalışmalarından en iyi sonucu alabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar.

Haşereye karşı mücadele çalışmasında, yaz aylarında artan sinek ve haşereye karşı belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdığını kaydeden

Belediye Başkanı Ali Sülük “Nisan ayında başlattığımız larva ilaçlama çalışmasıyla; rögarlar, dereler, bataklık alanlar ve çeşmeler ilaçlanarak, sivrisineklerin çoğalmaması için önlemimizi almıştık. Sıcakların başlamasıyla birlikte artacak olan haşerelerin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın sineksiz bir yaz sezonu geçirmesi için, çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yeşil alanlarda ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmasını sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

İlçede sinek ve benzeri uçucularla mücadeleye aralıksız devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Sülük, tüm mahalleler, çöp konteynerları, parklar, mandıra ve ahırlarda gerçekleştirilen ilaçlama hizmetlerinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaç kullanıldığını sözlerine ekledi.