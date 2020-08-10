İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskilip'te yangın

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde bir evde yangın çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde bir evde yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Araplar mahallesinde Sadık Arapoğlu'na ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, alevler evin yan tarafında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında Arapoğlu'na ait kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.