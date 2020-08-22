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İskilip'te yangın

Çorum’un iskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.

Çorum'un iskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Yukarı Örenseki köyünde Mahmut Tuğral'a ait evde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye İskilip Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında Mahmut Tuğral'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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