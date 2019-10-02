İskilip'te "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen yaya geçidi kullanımıyla ilgili farkındalığın oluşturulması kapsamında Çorum'un İskilip ilçesinde de kampanya gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliğinin geliştirilmesi ilgili amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması İskilip yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun değiştirilen 74'ncü maddesine istinaden yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Öncelik Yayanın” uygulamasi İskilipte jandarma ve trafik polisleri tarafından Misakı milli İlkokulu yanında bulunana yaya geçidinde yapıldı. Uygulamaya İskilip Kaymakamı Muharrem Eligulu, İlçe Emniyet müdürü Erol Karasu, Jandarma komutanı Ziya Balcıoğlu ve öğrenciler katıldı.

Yaya geçidi için çizilen sarı çizginin gerisinde bekleyen ekipler, yayalar karşıdan karışa geçerken sürücüleri yavaşlatarak uygulama hakkında bilgilendirdi ve uygulamayı anlatan broşürler verdi.

Trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün yayada olduğunu söyleyen trafik ekipleri, sürücülerin kurallara uymaları konusunda bilgilendirme yaptı.