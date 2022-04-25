İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde bir dükkanda bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark edip, haber vermesi üzerine bölgeye polis ve belediye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale komşu esnaflar ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yan binanın terasındaki vatandaşlar da yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı. Yapılan müdahale sonucu yangın çevredeki evlere ve yanında bulunan Şeyh Hasan Camii'ne sıçramadan söndürülürken, çıkan yangında Fatih Tekeli'nin işlettiği dükkanda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.