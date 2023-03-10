İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı “Enkaz” yeni yuvasına kavuştu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kurtarılan ve ekipler tarafından "Enkaz" ismi verilen kedi, yeni yuvasına kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kurtarılan ve ekipler tarafından "Enkaz" ismi verilen kedi, yeni yuvasına kavuştu.


Afşin'de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çorum Belediyesine bağlı arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kediyi kurtardılar. Kendisini kurtaran ekipler tarafından “Enkaz” ismi verilen kedi, Çorum Belediyesi Sahipsiz Kediler Müşahede Binası'ndaki yeni yuvasına yerleştirildi. Enkaz, yeni yuvasında hayata yeniden tutundu.


Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kediyi enkazdan kurtararak deprem bölgesinde bir ay boyunca bakımını üstlenen ekiplere teşekkür etti. Candan, Çorum'a dönüşünde kediyi de getirdiğini belirterek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Kediler Müşahede Binası'na yerleştirildiğini ifade etti.


Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Kedimizi, sağlığıyla, bakımıyla buradaki veterinerlerimize emanet ettik. Her şeyiyle ilgilenecekler. İnşallah onu burada mutlu edeceğiz. Depremde sahiplerini kaybetmişti ama şimdi bütün Çorum onun sahibi olacak” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.