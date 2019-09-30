İtfaiye teşkilatı 305 yaşında

yılı nedeniyle Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde program gerçekleştirildi.

İtfaiye personelinin gecelerini gündüzlerine katarak özveri ile çalıştığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İtfaiye teşkilatımızın imtihanı belediyemiz içerisinde en ağır imtihandır. Park bahçelerde çalışan bir arkadaşımız bir çiçek dikmezse telafisi mümkün olur, temizlik işlerinde çalışan arkadaşımız yerde bir çöp unutsa bir başka arkadaşımız gelir onu temizler onun da telafisi mümkün olur. Ancak itfaiye de çalışan bir kardeşimiz işini ihmal ederse, Allah'ın rızasını gözetmeyi bir kenara bırakıp, işini en güzel yapmayı bir kenarda bırakırsa, 3 yada 5 dakikada gitmesi gereken yere kendi ihmali ile 3-5 saniye geç gitse ve orada bir kişi hayatını kaybetse bunun vebali hiç bir şeye benzemez” dedi

'Bir müfreze açacağız'

Çorum için bir projem var çalışmaları kapsamında Hitit Üniversitesi'nin itfaiye ile ilgili olan bir projesini kabul ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Aşkın, “Bu projeyi acaba olay yerine 5 saniye daha erken gidebilir miyiz? Bunun planını yapıyoruz. Bir müfreze açmaya karar verdik. Şehir yatay olarak genişliyor. İtfaiye Müdürlüğümüzün bulunduğu yer şehrin en uç kısmı. Zaman zaman ilçelere gidiyoruz, köylere gidiyoruz. 62 personelle hizmet etmeye çalışıyoruz. Personel sayımızın da yetersiz olduğunu biliyoruz. Müfreze için yer arayışlarımız devam ediyor. İstişarelerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapacağımız istişarelerle yer kararını vereceğiz. 2020 Ocak ayı itibari ile yeni müfrezemizi açmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

'İtfaiye köklü bir kuruluş'

Başkan Aşkın, "Osmanlı'da itfaiye'ye çok güzel bir isim konmuş. Ben ecdadımla bir kez daha gurur duydum. Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı 1719'da kurulmuş. “Dergâh-ı Âli” yüce dergah demek. O zamanlar itfaiye teşkilatı yüce olarak görülmüş. Bizler de ecdadımızın izindeyiz sizleri onların gördüğü gibi görüyoruz. 305 yıllık bir teşkilat itfaiye teşkilatı. 1714'ten bugüne kadar Allah için bu teşkilata hizmet etmiş tüm ecdadımızdan, kardeşlerimizden razı olsun, Allah onların mekanlarını cennet etsin. 1925 yılında Cumhuriyet kurulmuş, 2 yıl sonra hemen itfaiye müdürlüğü kurulmaya başlanmış. Erzincan, Trabzon ve Çorum'da da hemen kurulmuş. Çorum Cumhuriyet döneminde İtfaiye teşkilatının kurulması noktasında erken davranan yerlerden bir tanesi. Bunun sonuçları olarak da gelişmiş bir araç filomuz var. Eğer ihtiyaç olursa da yenilerini de alırız. Söylediğim gibi sizler saniyelerle yarışıyorsunuz. Çorum itfaiyesiyle biz gurur duyuyoruz. Ben fotoğraflara bakarken, ürktüğüm fotoğrafların içerisinde sizler varsınız. Cesaretle, büyük bir ferasetle, aşkla mücadele ediyorsunuz. Ateşin, korun içerisine cesaretle, metanetle dalıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da alt üst ilişkisini bir kenara bırakarak, her zaman yanınızdayız. Mesleğinizle, işinizle, teşkilatınızla olan sorunlarınızla ilgili, özel hayatınızla ilgili sorun olursa onlarla ilgili her zaman kapımız açık. Tekrar haftanızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

'Bu kutlu vazifeyi yukarılara taşıyacağız'

Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcılarına teşekkür eden İtfaiye Müdürü Adil Balcı'da, “İtfaiyecilik 1925'te Cumhuriyet'in kurulmasının ardından belediyelere devroldu. Öncesinde askeri disiplin içerisinde Yeni Çeri Ocaklarında faaliyetlerini yürütmekteydi. Aynı disiplin üzerine bizlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek yangınlar, gerek kurtarma faaliyetlerinde vatandaşların bir çok paralar ödeyerek aldıkları eşyalarını evlerini bırakıp çıktıkları anda sizler olay mahaline giriyorsunuz ve kurtarma çabası içerisinde bulunuyorsunuz. Çalışmalarınızdan dolayı ben bir kez daha hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hep beraber bu kutlu vazifeyi daha yukarılara çıkaracağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

İtfaiye Haftası kutlamaları çerçevesinde İtfaiye Müdürlüğü içerisinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir ve Turhan Candan'ın yanı sıra İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve itfaiye personeli katıldı.