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İtfaiyenin erken müdahalesiyle tır yanmaktan kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken aşırı derecede ısınan balatalar nedeniyle alev alan tırın lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken aşırı derecede ısınan balatalar nedeniyle alev alan tırın lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre olay Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 71 EK 795 plakalı TIR'ın balataların aşırı ısınması nedeniyle alev aldı. Aynadan alevleri gören sürücü, TIR'ı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevler dorse'ye sıçramadan söndürdü.

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