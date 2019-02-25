İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma çocuk dedektifler yetiştiriyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nın ‘Trafik Dedektifi’ eğitimleri devam ediyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın ‘Trafik Dedektifi' eğitimleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüü ekiplerince Türkler Köyü ve Eski Çeltek köylerinde eğitim gören öğrencilere “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında seminer verildi.


Uygulamalı ve teorik olarak öğrencilere bilgiler aktaran jandarma ekipleri, geleceğin teminatı olan çocuklara ‘Emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya ve sürücülerin haklarına saygılı olma, trafik kuralları” gibi konularda bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri tarafından eğitime katılan öğrencilere kimlik kartları dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.