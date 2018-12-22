Jandarma köy okullarında “trafik dedektifleri” yetiştiriyor

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Jandarma sorumluluk alanındaki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında eğitim seminerleri veriliyor.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Jandarma Trafik Timleri, Düvenci Ortaokulu'nda seminer verdi. Eğitimlerde öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi. Seminer sonunda Jandarma Trafik Timleri öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Kasım ayında başlatılan proje kasamında Jandarma trafik timleri tarafından bugüne kadar 179 öğrenci, 10 öğretmene eğitim verilirken kırsaldaki bütün okullarda eğitimlerin sürdürüleceği öğrenildi.

Proje ile trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye'nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan çocuklara 'Trafik dedektifi' unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor.