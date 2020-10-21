Jandarma okul servislerini denetledi

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri okul çağındaki çocukların huzurlu güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önlemek maksadıyla, yüz yüze eğitime başlayan okulların öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 109 okul servis aracı incelenirken, eksiklikleri olan okul servis araçları sürücüleri ikaz edilerek tanzim edilen “Okul Servis Aracı Kontrol Formları” Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.

Okul servis araçlarının güzergahlarının dikkate alınarak, okul servis araçlarının seyir halindeyken ve okul çevresinde park halindeyken yapılan denetimlerde, Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarı ve açıklamalarda göz önünde bulunduruldu.

Pandemi kurallarına uygun temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi temel kurallar titizlikle kontrol edilirken, öğrencilerin kurallara uyduğu gözlendi.