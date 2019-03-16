Jandarma trafik dedektifi eğitimleri sürüyor

Jandarma trafik timleri tarafından İnalözü, Işıklı, Sarıhasan ve Çitli köylerinde eğitim gören 205 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi verilerek kimlik kartları dağıtıldı. Trafik kazalarının en aza indirmenin yolunun eğitimden geçtiğine dikkat çeken trafik timleri, öğrencilere verilen eğitimlerde trafikte emniyet kemerinin önemini, trafik ve hız kuralları üzerinde duruyor. Yapılan araştırmaların emniyet kemeri takmanın ölümleri yüzde 45, yaralanmaları yüzde 55 oranında azalttığını ortaya çıkardığını dile getiren trafik timleri, emniyet kemerinin önemini öğrencilere hem görsel hem de uygulamalı olarak gösteriyor.

Jandarma trafik timleri eğitimler sonunda öğrencilere 'Trafik andı' yaptırılarak, “Trafik Dedektifi” kimlik kartı ve eğitici broşürler dağıtıyor.