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Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı’nın 180.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü etkinliklerini kan bağışıyla başlattı.


Türk Kızılayı Çorum Şubesi ile ortaklaşa yürütülen "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli rütbeli, erbaş ve erler kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı bahçesine kurulan mobil araçta yürütülen kampanyaya Mehmetçikler yoğun ilgi gösterdi.


180. yılda 180 personel ile başlatılan kan bağışı seferberliği yılsonuna kadar belirli aralıklarla devam ettirilerek geleneksel hale getirilecek. Jandarma personelinin 180. yıl kareografisinin de yer aldığı etkinlikte bazı rütbelilerle, er ve erbaşlar kök hücre bağışı da gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanı Başbuğ'da kan bağışında bulundu


İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ da bulunudğu kan bağışıyla kampanyaya destek oldu. Gösterdikleri örnek duyarlılıktan dolayı jandarma personeline teşekkür eden Başbuğ, çalışmalar hakkında Kızılay yetkililerinden bilgi aldı.


Jandarma Teşkilatı7nın 180. Kuruluş yıldönümü etkilikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendiğini hatırlatan Türk Kızılayı Çorum Kan Bağışı Müdürü Dr. M. Cihat Cerit, “Kan üretilmeyen bir organdır. Kaynağı sadece insan olduğu için insanların bağışları sayesinde elde edebiliyoruz. Bağışlar sayesinde insanların ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Komutanımızın sayesinde böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel bir program oldu. Bağışlarımız devam ediyor” dedi.

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