İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ve polisten yılbaşı mesaisi

Çorum’da yılbaşı gecesi polis ve jandarma ekipleri aldıkları güvenlik tedbirleri ile adeta kuş uçurtmadı.

Çorum'da yılbaşı gecesi polis ve jandarma ekipleri aldıkları güvenlik tedbirleri ile adeta kuş uçurtmadı.


Vatandaşların huzur ve güveni için kent merkezinde alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, terminalde, şehir içerisinde ve şehirlerarası karayollarında yapılan denetimlerde 900 araç kontrol edilirken 69 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanırken 7 sürücüye alkolden işlem yapıldı. Uygulamalarda 15 araç ise trafikten men edildi.


İl genelinde yılbaşı gecesi polis 100 ekip ve 746 personelin janarma ise 255 ekip ve 793 personel görevlendirdi.

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