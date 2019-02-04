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Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde yaralı halde bulunan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaralı halde bulunan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.


Olay, ilçeye bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 156 jandarma ihbar hattını arayan köylüler arazide yaralı bir şahin bulduklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köye gitti. Köylülerden teslim aldıkları yaralı şahini jandarma aracına alan ekipler, talihsiz hayvanın tedavisini yaptırmak üzere ilçeye getirerek veteriner hekime götürdü.


Kanadının kırk olduğu öğrenilen şahinin veteriner hekim tarafından tedavisi yapıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede şahinin ateşli silahla vurulduğu ve kanadının kırık olduğu öğrenildi. Şahinin tedavisini yaptıran jandarma ekipleri daha sonra Orman ve Tarım İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdi.

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