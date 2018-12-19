Jandarma'dan ağır vasıtalara denetim

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından karayollarında meydana gelebilecek kazaların en aza indirilmesi amacıyla ağır vasıtalara arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektör denetimi yapıldı.

İl genelinde Jandarma Trafik Timleri'nce, yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker cinsi araçlar ile römorklarda 'arka ve yan koruma çerçevesi' ile özellikle gece görünürlüğü ve fark edilmeyi artırıcı 'arka işaret levhası ve reflektörler' kontrol edildi.

Trafik kazalarını azaltmak ve trafik kurallarına uyulması hususunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflenen denetimlerde 886 araç kontrol edilirken, 17 araç/sürücüye idari işlem yapılarak 6 araç trafikten men edildi. Trafik ekipleri, denetimlerde ayrıca yol kullanıcılarına kural ihlallerine uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu.