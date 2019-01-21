Jandarma'dan alkollü içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez İlçe Eskiköy'de bir eve düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan istihbari çalışmaları değerlendiren jandarma ekipleri, Merkez İlçe Eskiköy Köyü Kışlacık mahallesinde ikamet eden M.Y. (55) adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahısın ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramalarda 5 bin 40 litre şarap, kaçak alkol üretimi için damıtma sistemi ve 60 litre rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y. ifadesinin alınmasına müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.