Jandarmadan asayiş uygulaması

Gerçekleştirilen uygulamada Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ilçe merkezine gelen ve giden araçlar durduruldu.

Çankırı yolu üzerinde yapılan uygulamada, Trafik timleri tarafından araçların ve sürücülerin kontrolleri yapılarak, kovid-19 salgını nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu. Jandarma trafik timleri tarafından emniyet kemeri, araçlarının sigortası, muayenesi, ışık donanımı kontrol edildi. Eksikliği görülen araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.