Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi

Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek, trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma sürdüren ekipler, pandemi öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, korona virüs nedeniyle 'uzaktan' vermeye başladı. Önceden belirlenen okul öğrencilerine EBA üzerinden eğitim veren personeller, öğrencilere trafik kurallarını tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bu süreçte farklı okullarda 218 ilköğretim okulu öğrencisine uzaktan eğitim verildiği, örgün eğitim faaliyetine geçilinceye kadar Trafik Timleri tarafından öğrencilere ulaşılması için uzaktan trafik eğitimleri verilmeye devam edileceği bildirildi.

Ayrıca "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi içerisinde "Formatör Eğitimi" alan jandarma personeli tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlere de trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konusunda bilgi ve becerilerini artırmak maksadıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim verileceği kaydedildi.