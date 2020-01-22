İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan dronlu denetim

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla dronlu yol kontrolü yaptı.


Özellikle kazaların yoğunlaştığı Çorum-Osmancık, Çorum-İskilip ve Çorum-Ortaköy karayolları üzerinde denetimlere ağırlık veren jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri de trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, hız ve hızın neden olduğu kazalar hakkında bilgilendiriyor.


Keskin virajların bulunduğu Osmaniye rampası ile Kırkdilim Geçidi mevkiinde drone destekli trafik uygulaması ile hız kaynaklı kazaların yaşandığı Gölünyazı mevkiinde de eş zamanlı radar uygulaması yapan ekipler, sürücülere “Kış Yolculuklarında Hayat Kurtaran 10 Kural” ve “Kış Lastiği” temalı broşür dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.