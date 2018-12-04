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Jandarma'dan engellilere anlamlı ziyaret

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında kırsalda yaşayan engellileri ziyaret etti.


Jandarma ekipleri yaptıkları ev ziyaretlerinde hem engelli vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi hem de vatandaşlara çeşitli hediyeler verdiler.


Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmanın amaçlandığı ziyaretlerde, jandarma ekipleri ayrıca engellilerin yalnız olmadıklarını hissettirdi. Ziyaretlerden memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlar ise jandarmalarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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