Jandarma'dan engellilere anlamlı ziyaret

Jandarma ekipleri yaptıkları ev ziyaretlerinde hem engelli vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi hem de vatandaşlara çeşitli hediyeler verdiler.

Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmanın amaçlandığı ziyaretlerde, jandarma ekipleri ayrıca engellilerin yalnız olmadıklarını hissettirdi. Ziyaretlerden memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlar ise jandarmalarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.