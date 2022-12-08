Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Kasım 2022 ayı içerisinde; 5 bin 502 önleyici devriye, şok yol kontrol ve huzur güven uygulaması gerçekleştiren jandarma timleri, 176 asayiş ve kaçakçılık olayına el koyarken, çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs, 9 araç, 8 ruhsatsız silah, 3 bin 192 litre sahte içki, 279 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 95 gram kubar esrar ele geçirilmiş, ayrıca çeşitli suçlardan 176 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlama azim ve kararlılığında oluğu belirtilen açıklamada, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma'ya bildirmesi halinde olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlanacağı ifade edildi.