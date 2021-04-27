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Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kablo hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı,İl Jandarma Komutanlığı tarafından haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kablo hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı,


İl Jandarma Komutanlığı tarafından haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Alaca ilçesine bağlı İbrahim Köyü Değirmenönü mevkiinde gece devriye görevi yapan Alaca İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldı. Ekipler, takibin ardından durdurduğu araçta kesilmiş halde 60 metre uzunluğunda telefon kablosu, kazma ele geçirdi.


Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte mahkemeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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