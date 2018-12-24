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Jandarma'dan “kış lastiği” denetimi

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ’kış lastiği’ denetimleri aralıksız devam ediyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından 'kış lastiği' denetimleri aralıksız devam ediyor.


İl genelinde 18 Jandarma Trafik Timi ve 36 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 873 araç/sürücü kontrol edilirken 15 araç/sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 6 araç trafikten men edilmiştir.


Araç sürücüleri, kış şartlarında gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, karlı ve buzlu yol kesimlerinde zincir takmaları konusunda ikaz eden jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerle trafik kazalarını azaltmak ve trafik kurallarına uyulması hususunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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