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Jandarma'dan miniklere “Kaplan ve Hisarlı” sürpriz

Çorum’un İskilip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Jandarma ekipleri miniklere yaptığı sürprizle gönüllerde taht kurdu.

Çorum'un İskilip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Jandarma ekipleri miniklere yaptığı sürprizle gönüllerde taht kurdu.


Misakı Milli İlkokulu'nda gerçekleştirilen bayram kutlamalarına katılan İl Jandarma ve İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iz takip köpeği “Hisar” ve bomba arama köpeği “Kaplan” ile bir gösteri düzenledi.


Hisar ve Kaplan'ın gösterisi çocuklar tarafından ilgiyle izlenirken, program sonunda her iki eğitimli köpek ilgi odağı oldu. Çocuklar Hisar ve Kaplanı sevebilmek ve birmikte fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

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