Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesinde bir şahsın ruhsatsız silah ticareti yaptığını bilgisine ulaşan jandarma timleri ilçeye bağlı bir köye operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 28 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.