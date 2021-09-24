İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma'dan ruhsatsız silah operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen iki farklı operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen iki farklı operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, silah kaçakçılığı ile mücadele ve ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Merkez İlçe ve Mecitözü ilçesindeki iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma ekipleri, silahları bulunduğu adreslerin sahipleri hakkında adli işlem başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.