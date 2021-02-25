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Jandarmadan sahte içki operasyonu, 9 bin 490 litre ele geçirildi

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 9 bin 490 litre sahte içki ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 9 bin 490 litre sahte içki ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, toplum sağlığını tehdit ederek ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. İl merkezinde bir evde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.


Jandarma ekiplerinin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 9 bin 440 litre fermente içki (şarap) ve 50 litre kaçak rakı, 1 adet damıtma sistemi, 25 kilogram anason ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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