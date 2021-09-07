İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan sahte para operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 bin 900 TL sahte banknot ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul'dan tedarik ettikleri sahte parayla Çorum'da canlı hayvan alım satımı yaparak vatandaşları dolandırmayı planlayan iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahısların üzerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramada 79 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan birisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahsın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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