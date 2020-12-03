İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan silah operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespiti, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Mecitözü ilçesine bağlı bir köydeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız, 2 adet kurusıkı olmak üzere toplam 3 adet tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.