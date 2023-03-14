Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Çorum'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, Laçin ilçesine bağlı bir köye operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan adli aramalarda; 44 gram skunk, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin 500 Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu maddelere el koyan jandarma KOM ekipleri, ikamet sahibi ile birlikte iki kişiyi de gözaltına aldı.