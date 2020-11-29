İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın dikkati hırsızı yakalattı

Çorum’un İskilip ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen jandarma ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen jandarma ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, devriye görevine çıkan jandarma ekipleri Beyoğlan köyü yakınlarında bir otomobilin park halinde olduğunu fark etti. Aracın durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, otomobilin arka kısmında çarşafın altına gizlenmiş kablolar olduğunu fark etti. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri A.S.Ö adlı şahsı ormanlık alanda telefon direklerindeki bakır kabloları keserken suçüstü yakaladı. A.S.Ö. gözaltına alınırken araç ve kablolara da el konuldu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.