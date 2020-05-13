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Kaçak avcılara Jandarma'dan suçüstü

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, başta Obruk Barajı gölünde olmak üzere il genelinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde yasadışı avlanmanın engellenmesine yönelik Jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan denetimler kapsamında İskilip ilçesine bağlı Yalakçay köyünde kayık ile kaçak balık avı yapan 3 şahıs yaklaşık 3 bin metre ağ ile yakalandı.


Jandarma ekiplerince Su ürünleri kanunu muhalefet suçundan şahıslara 4 bin 363 TL idari yaptırım uygulandı.

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