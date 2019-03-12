Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Çorum'da kepçe ile kaçak kazı yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Çakırköyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İkikaya mevkiinde bir kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri kepçe ile kaçak kazı yapan A.E.C. adlı gözaltına alırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kepçeye el koydu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.