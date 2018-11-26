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Kadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuva

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, soğuk havalarda kuşların barınması için rengarenk boyadıkları kuş yuvalarını ağaçlara astılar.


Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, ahşap boyama kursunda kuş yuvalarını rengarenk boyadı. Kadın kursiyerler yaklaşan kış günlerinde anne şefkati ile kuşlara sıcak bir yuva imkanı sunmak için hazırladıkları yuvaları, sanat merkezi bahçesinde bulunan ağaçlara ve kurs binasının duvarlarına astı.


Kursiyerler, hocaları eşliğinde eski ahşap eşyaları dönüştürüp tekrar kullanılabilir hale getirdikleri ve yeni ahşap eşyaları da boyayarak dekoratif süs malzemeleri yaptıklarını söyledi.

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