Kadına şiddet tartışıldı

Velipaşa Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda kadına yönelik şiddet günü kapsamında şiddet nedir, “şiddetin anlatılma şekli nasıldır ve nasıl olmalıdır” konuları üzerine münakaşalarda bulunuldu. Şiddetin lanse ediliş şeklinin kadının toplumdaki yerini ve ailedeki rolünü etkileyip etkilemediği konu edildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Çağlar konuşmacı olarak katıldığı programda fikir alışverişinde bulunuldu.