Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlar yaklaşan kış mevsimi öncesinde imece usulü ile kışın tüketecekleri yufka ekmeklerini hazırlıyor.

Oğuzlar'da yufka yapımı, merkez ve köylerde genellikle sonbaharın başlangıcında yoğunluk kazanıyor. Yufka ekmeği tandırda veya sacda genelde evin bahçesinde veya apartmanların yanlarındaki boş arsalarda dayanışma ile yapılıyor. İlçede yaşayan kadınlar sabahın ilk ışıkları ile yufka ekmeği yapmak için hazırlıklara başlıyor. Unu yoğurarak hamuru hazırlayan kadınlar, bu arada tandır ve sac yakmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Hamurlar yuvarlak şekilde parçalara ayrıldıktan sonra kadınların ellerinde oklava ile açılarak yaktıkları sac ateşinde pişiriliyor. Yufka ekmeği yenileceği zaman hafif ıslatılıp bir bez arasında yumuşaması için konulurken, ardından da katlanıp sofraya hazır hale getiriliyor. Bayatlama riski olmadığı için yapılan yufka ekmekler uzun süre kullanılabiliyor. İmece usulü pişirilen yufka ekmekler ailelerin bütçesine de katkı sağlıyor. Özellikle köylerin vazgeçilmezi tandırda yufka ekmeği, imece usulü ile pişirilip soğuk kış günlerinde hane hanımlarının işini kolaylaştırdığı için çok ilgi görüyor.

"Bahara kadar tüketiriz"

Oğuzlar'da kışlık ekmeklerin yapımına yakınlarının, komşularının bir araya gelmesiyle başladıklarını dile getiren Fatma Karaoğlan, “Yufka yapmadan önce komşularımızla ekmek yapılacak günü kararlaştırırız. Daha sonra bir araya gelip ihtiyacımız olan miktarda yufka ekmeğimizi akşama kadar birlik, beraberlik ve muhabbet içinde yaparız. Ertesi günlerde de diğer komşularımızın ihtiyacı olan ekmeği yine aynı beraberlik içinde yaparız. Böylelikle kendi aramızda yardımlaşmanın hazzını yaşayarak yufka ekmek ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Kış boyunca yiyeceğimiz yufka ekmeğimizi yapar, bahara kadar tüketiriz. Baharın ilk günlerinde de yazın gelecek misafirlerimize ikram edeceğimiz kadar yufka ekmek yaparız” dedi.