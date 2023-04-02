İhlas Haber Ajansı

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Kafasından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Çorum’da kafasından bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Çorum'da kafasından bıçaklanan genç ağır yaralandı.


Olay, Ulukavak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.., E.B.'yi telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. İkbalkent Sitesi'nde konuşmaya başlayan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E. S.'nin yanında olan B.Ç, M. E., ile S.E., E. B.'ye vurmaya başladılar. B.Ç. yanında bulundurduğu silahla E.B,ye ateş etti. E.B., açılan ateşten yara almadan kurtuldu. Bu kez de E.S. cebinden çıkardığı bıçağı E.B.'nin kafasına sapladı. Ağır yaralanan E.B. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahıslar yakalamak için çalışma başlattı.

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